Chequia respalda como "plan más realista" la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental

"La solución es muy viable, no hay mejor solución que la marroquí", dijo el ministro checo en una comparecencia ante la prensa en Rabat, junto a su homólogo marroquí, Nasser Burita.

Macinka -que visita el país magrebí acompañado por una delegación de representantes de varios sectores y de empresarios- dijo entender también "el realismo" que supone el uso de "Sáhara marroquí", término empleado por Marruecos para referirse al territorio, y añadió que "llegará un día en que todos los demás se den cuenta de cuál es la verdad y cuál es la verdadera situación".

Por su parte, Burita agradeció a Chequia su respaldo a Rabat en el conflicto del Sáhara Occidental y calificó su posición de "importante, clara, fuerte y constructiva", al tiempo que subrayó que "da una base sólida" a la asociación entre ambos países.

El apoyo de Chequia se produce en el contexto de la reciente intención manifestada por el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, de lanzar "una revisión estratégica" de la misión de la Minurso, en una audiencia ante el Congreso estadounidense sobre la reforma de las operaciones de paz en la ONU.

El futuro de la Minurso quedó en entredicho el pasado octubre, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones aprobó la Resolución 2797, que por primera vez alude a la propuesta marroquí de autonomía como una posible base para la solución política del conflicto, y que consiguió el apoyo de potencias y bloques internacionales, incluida la Unión Europea (EU).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONU renovó entonces la misión por un año, pero con la recomendación de presentar en el plazo de seis meses -es decir, este mes de abril- un plan estratégico sobre su futuro.

Los ministros de Exteriores de ambos países acordaron también estrechar sus relaciones en materia de industria militar.

"Tenemos potencial que no es usado en las relaciones bilaterales y que vamos a usar en sectores que necesitan confianza como la industria defensa en la que trabajamos juntos como socios estratégicos y también en aviación", afirmó Burita.

Marruecos aprobó en 2021 la ley 10-20 relacionada con materiales y equipos de defensa y seguridad, que busca desarrollar una industria armamentística en el país magrebí con la instalación de unidades industriales y la fabricación de armas mediante operadores marroquíes y con participación de operadores extranjeros.

En junio de 2024, el Gobierno marroquí aprobó un decreto para la creación de dos zonas de industria militar destinadas al desarrollo de inversiones vinculadas a la defensa y la seguridad, incluyendo la producción de armas y municiones.