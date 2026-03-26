China pide a la comunidad internacional que aliente a EEUU e Irán a reanudar negociaciones

Wang, que habló con Anand el jueves, llamó una vez más a "buscar una solución política efectiva", sostuvo que su país y Canadá "pueden desempeñar un papel constructivo" e insistió en que la cuestión nuclear iraní debe resolverse mediante el diálogo "y no utilizarse como pretexto para la acción militar", según un comunicado de la Cancillería china.

Por su parte la jefa de la diplomacia canadiense consideró que la problemática nuclear "atañe al régimen internacional de no proliferación", en tanto garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz "es del interés común de todas las partes".

Además, Anand manifestó el compromiso de su país con proteger a la población civil, reducir las tensiones, evitar que el conflicto se propague y reducir al mínimo su impacto en la economía global y las cadenas de suministro.

Esta es la segunda ronda de conversaciones que mantiene Wang con sus homólogos de otras potencias y de Oriente Medio, con los que ya habló cuando comenzó el conflicto a finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

El ministro chino habló también esta semana con sus pares de Egipto y Turquía, además de recibir en Pekín al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

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Ante la crisis, Pekín mandó a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, a una gira por varios países de Oriente Medio, donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.