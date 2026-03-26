China recibe al director de la OIEA y avisa de riesgos de atacar instalaciones nucleares

"Debemos impedir que la confrontación se intensifique (...). Solo un alto el fuego inmediato y la reanudación del diálogo y la negociación pueden eliminar verdaderamente las causas del conflicto (entre Irán y EE.UU e Israel)", señaló el jefe de la diplomacia china, quien recibió a Grossi el jueves, según un Comunicado de la Cancillería china.

El ministro resaltó que la OIEA juega "un papel vital en la gobernanza nuclear mundial", mostró el deseo de su país de fortalecer la cooperación con el organismo para salvaguardar el régimen internacional de no proliferación y reiteró el deseo de China de fortalecer la ONU.

Por su parte Grossi, según la nota oficial, pidió que todos los países colaboren para afrontar los "preocupantes" desafíos actuales y aseguró que la OIEA está dispuesta a profundizar la comunicación y cooperación con China "para resolver los puntos críticos pertinentes y promover el uso pacífico de la energía nuclear".

Esta misma semana, Grossi afirmó en una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera que este fin de semana podrían celebrarse en Islamabad (Pakistán) nuevas conversaciones entre delegaciones de Irán y Estados Unidos en las que Washington podría exigir el "enriquecimiento cero" por parte de Teherán como condición para el acuerdo.

El titular chino de Exteriores ha intensificado esta semana sus contactos con sus homólogos de otras potencias y de Oriente Medio, con los que ya habló cuando comenzó el conflicto a finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la crisis, Pekín mandó a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, a una gira por varios países de la región donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.