Chipre anuncia medidas para frenar el alza de precios por la guerra en Oriente Medio

Entre las disposiciones adoptadas, destaca la de mantener el tipo reducido del 5 % de IVA sobre la electricidad hasta mayo de 2027, mientras que el impuesto sobre los combustibles se reducirá entre abril y junio en 8,33 céntimos de euro por litro.

Asimismo, el IVA sobre la carne, las aves de corral y el pescado será eliminado entre abril y septiembre de este año, y no se aplicarán los denominados "impuestos verdes" sobre el combustible, que hubieran encarecido el precio en 9 céntimos de euro por litro.

En materia laboral y turística, el Ejecutivo cubrirá el 30 % de los salarios de los trabajadores del sector hotelero en el mes de abril y desarrollará un plan de apoyo a las aerolíneas para garantizar la conectividad de la isla para el turismo internacional.

Para el sector agrícola, se subsidiará el 15 % del costo de fertilizantes y suministros agrícolas en abril y mayo.

Al presentar el plan, el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, aseguró este jueves que las medidas "están completamente presupuestadas y dentro de los superávit presupuestarios".

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Además, el mandatario advirtió que el Gobierno no tolerará ningún tipo de especulación y anunció una intensificación de los controles para garantizar la protección de los consumidores.