Colonos israelíes dan una brutal paliza a un palestino de 85 años en Cisjordania

El hombre ha sido identificado como Ahmed Abdulah Daraghmeh, y tuvo que ser trasladado desde la aldea de Tayasir al Hospital Rafidia (Nablus), donde llegó medio inconsciente con la cara desfigurada, hinchada y el cuerpo ensangrentado.

"Todas las lesiones fueron causadas por golpes (de los colonos); no se utilizaron armas de fuego", confirmó sobre este suceso a EFE Ahmed, un paramédico de la Media Luna.

"Sin el apoyo del ejército y del gobierno (israelíes), esta locura no habría ocurrido", denunció la ONG Mirando la Ocupación a los Ojos en su cuenta de X, en referencia al ataque contra el anciano.

También este jueves, un palestino recibió el disparo de un colono al este de Belén, confirmó en un comunicado la Media Luna Roja Palestina, que dijo que sufre "una herida muy grave en la cabeza" y se le está practicando una reanimación cardiopulmonar.

Horas antes, otros siete palestinos habían tenido que recibir tratamiento médico tras otro ataque de colonos en la aldea de Ramin, a unos 15 kilómetros al este de Tulkarem (norte de Cisjordania ocupada), según fuentes médicas.

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Mientras, en la gobernación de Nablus (norte), un joven de 29 años fue golpeado por colonos en la carretera que conecta Tulkarem y Nablus, y un hombre recibió un disparo en la localidad de Huwara, informaron fuentes médicas y locales a Wafa.

En total, al menos catorce palestinos resultaron heridos desde la madrugada de este jueves, en otra jornada de violencia.

Desde el inicio de la guerra israelí contra Irán, prácticamente todas las noches se están registrando ataques coordinados y muy violentos de milicias de colonos contra poblaciones palestinas y, al menos, cinco palestinos han muerto por disparos de colonos sin que se haya producido ningún arresto.