Condenados por asesinato de indígenas en Perú piden anular sentencia de 28 años de prisión

El recurso ha sido planteado a favor de los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, en la región amazónica de Ucayali.

La solicitud pide la nulidad de las sentencias, la realización de un nuevo juicio oral y el levantamiento de las órdenes de captura vigentes contra los responsables, con el argumento de una supuesta vulneración al debido proceso y a la libertad personal, agregó la información.

Al respecto, la asesora legal de los familiares de las víctimas de Saweto, Rocío Trujillo, aseguró que "el proceso judicial, en primera y segunda instancia, contó con pruebas irrefutables y en un marco de un proceso penal que respetó las garantías" de los acusados.

"Hacemos un llamado al Poder Judicial para que resuelva de acuerdo al marco jurídico y declare improcedente la demanda de habeas corpus", remarcó.

Otros de los abogados de los familiares, Felipe Tapia, agregó que "existen recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema, como el recurso de casación y la queja, lo que impediría su procedencia" del habeas corpus.

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Los representantes recordaron que los sentenciados José Estrada, Hugo Soria, y los hermanos Atachi siguen prófugos de la justicia y han sido incluidos en la lista de "los más buscados" del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.

"Ahora, con esta demanda de habeas corpus, los sentenciados buscan que la inclusión en la lista de los más buscados también sea revocada, lo que constituiría un retroceso en la búsqueda de justicia e impunidad de estos crímenes contra defensores indígenas", alertó Tapia.

Por ese motivo, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) pidieron a las autoridades judiciales que evalúen "con rigor" el recurso y eviten "que se utilicen mecanismos constitucionales para desvirtuar procesos judiciales en curso".

"La resolución de este caso será clave no solo para las víctimas, sino también para la lucha contra la impunidad en delitos vinculados a la defensa del territorio, el medio ambiente y la agresión a defensores indígenas en el país", indicó al respecto el vicepresidente de Aidesep, Miguel Guimaraes.

El organismo recordó que el llamado 'caso Saweto', que es considerado el mayor crimen contra defensores ambientales en la historia reciente de Perú, se remonta a septiembre de 2014, cuando los líderes indígenas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo fueron asesinados por defender su territorio frente a la tala ilegal.

En abril de 2024 un tribunal peruano emitió una sentencia condenatoria en primera instancia, que fue ratificada en agosto de 2025 por una sala superior, que también determinó que los familiares de las víctimas deberían recibir una reparación civil de 400.000 soles (unos 115.000 dólares).