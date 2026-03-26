Condenan en Crimea a 18 años de cárcel a mujer que grabó equipos militares para Ucrania

Según el diario Rossíyskaya Gazeta, la mujer, condenada por alta traición, residía de forma permanente en la región de Moscú y tiene 58 años.

Los investigadores rusos determinaron que la mujer se oponía a la guerra en Ucrania y en febrero de 2024 tomó fotos y videos de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas rusas.

Los materiales audiovisuales fueron enviados a un representante del Servicio de Seguridad de Ucrania a través de las redes sociales, según la Fiscalía rusa.

Además de la pena de prisión, la condenada fue multada con 500.000 rublos (unos 6.000 dólares).