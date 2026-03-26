Consejo Fiscal de Perú advierte alza de 3.300 millones de dólares en gasto a funcionarios

Un comunicado del Consejo Fiscal reiteró su preocupación por "la persistencia en la aprobación de leyes que comprometen la sostenibilidad fiscal" del país, a escasos días de que los ciudadanos elijan al nuevo presidente y vicepresidentes, así como a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Diputados.

Recordó que en las últimas tres sesiones del pleno se aprobaron once leyes que generan importantes obligaciones de nuevo gasto público permanente.

Entre ellas mencionó la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual, que costaría unos 8.000 millones de soles anuales (2.300 millones de dólares), y la modificación del régimen pensionario militar y policial por 15.000 millones de soles (4.300 millones de dólares) en total.

Asimismo, el otorgamiento de mayores beneficios sociales a los trabajadores CAS (Contratación Administrativa de Servicios), que ejercen como funcionarios contratados por el Estado de manera temporal y autónoma, que costaría 3.000 millones de soles anuales (867 millones de dólares).

El Consejo Fiscal subrayó que ambas normas de pensiones reabrirían mecanismos de "cédula viva", que generan un efecto espejo entre personal en actividad y retirado, lo cual es "expresamente prohibido por la Constitución".

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Afirmó que estas medidas tendrían un efecto inmediato y permanente en la trayectoria del gasto público y en el déficit fiscal.

La Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal estimó el costo anual permanente para el fisco de 11.400 millones de soles, sin incluir otras medidas aprobadas el año pasado que podrían elevar esa cifra hasta 15.000 millones de soles anuales (4.300 millones de dólares).

"Dada su entrada en vigencia con el año ya en curso (2026), la implementación de estas normas podría incrementar el gasto público en por lo menos 6.500 millones de soles (1.800 millones de dólares), trasladando el impacto fiscal remanente al 2027", precisó.

El Consejo advirtió que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Ejecutivo, al no observarlas, "incumplen de manera directa y explícita" la normativa vigente que prohíbe aprobar medidas que aumentan el gasto público en personal y pensiones durante los primeros meses de los años de elecciones generales, como el actual.

El próximo 28 de julio, el presidente interino José María Balcázar entregará la presidencia de Perú al ganador o granadora de los comicios del 12 de abril, que muy probablemente se defina en segunda vuelta el 7 de junio, para el periodo 2026-2031, después de un quinquenio en que los peruanos tuvieron a cuatro mandatarios.