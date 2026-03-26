Dejan en libertad a la cantante Yailin La Más Viral tras arresto por porte de armas

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este fijó para la cantante, de 23 años, una fianza de 500.000 de pesos (unos 8.333 dólares), tal y como solicitó el Ministerio Público (Fiscalía).

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba a bordo de un Lamborghini de su propiedad con otras dos personas, de acuerdo con la Policía Nacional, que no identificó a los dos acompañantes de la interprete de temas como 'Narcisista' y 'Bing Bong'.

Según la Policía Nacional, en el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La cantante, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, se casó en 2022 con el cantante de reguetón puertorriqueño Anual AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija. Durante su relación de algo más de un año lanzaron juntos el tema 'Si tú me buscas'.

Meses después de su separación, la cantante de 'Chivirica', 'Bing Bong', 'Chapa' o 'Ni un ki ki', comenzó una relación con el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi o 6ix9ine, que estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

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Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 12,4 millones de seguidores.