Ecuador califica de "fraterna y transparente" la reunión "política" con Colombia en Perú

La reunión entre los vicecancilleres fue "muy cordial, fraterna y clara, transparente", dijo a la prensa al destacar el apoyo para facilitar el diálogo de Gonzalo Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Andina (CAN), el organismo de integración conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Sommerfeld comentó que en la cita revisaron todos los puntos que el mes pasado analizó, en Quito, con su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, y subrayó que el encuentro en Lima se enmarcó en lo político.

"Hay la voluntad política de avanzar en la agenda y en los puntos tratados en aquella reunión", indicó al anotar que la próxima reunión -aún sin fecha- será "técnica".

En las reuniones no solo tratan asuntos comerciales (aranceles, transporte y entre otros), sino también energéticos (despacho de energía y uso del oleoducto ecuatoriano para transporte de petróleo colombiano).

Asimismo, dialogan sobre el tema de seguridad, al que calificó de "vital".

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La guerra comercial entre Ecuador y Colombia inició en enero pasado cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de una "tasa de seguridad" del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino, liderado por Gustavo Petro, en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera.

Del 30 % de los aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, a la vez que Colombia ha cerrado su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos.

La titular de la diplomacia ecuatoriana destacó que ambas partes entienden las problemáticas y la importancia de cada tema, algo que le pareció "muy positivo".

Sommerfeld insistió en que se debe ir "paso a paso", por lo que tras la reunión política se producirá la técnica y cuando en ésta se llegue a acuerdos presume que habrá una reunión de alto nivel "para sellar los acuerdos y los compromisos vinculantes" para Ecuador y Colombia.