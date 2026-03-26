El 60 % de los españoles rechaza que EE.UU. pueda usar bases de Rota y Morón contra Irán

Por el contrario, sí lo permitiría un 31,9 % de los 4.000 entrevistados entre el 5 y el 12 de marzo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los datos reflejan una diferencia clara entre la izquierda y la derecha: el 81,6 % de los votantes del Partido Socialista y el 94,6 % de Sumar (izquierda) están "muy" o "bastante" de acuerdo con Sánchez, pero solo el 27,8 % de los del Partido Popular (conservador) y el 15,2 % de los de Vox (extrema derecha).

La semana pasada, el barómetro mensual del CIS incluyó varias preguntas sobre la guerra de Irán y mostró un amplio rechazo entre la población española.

Según ese sondeo, siete de cada diez ciudadanos están en contra de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que comenzaron el 28 de febrero; y ocho de cada diez creen que la guerra supone un riesgo importante para la paz internacional.

El 64,3 % de los encuestados se mostraba preocupado por el conflicto y solo un 15,4 % decía que estaba poco o nada inquieto.

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Las relaciones entre los Gobiernos de EE.UU. y España se han tensado sobremanera con la oposición frontal de Sánchez a la intervención estadounidense e israelí en Irán y su negativa a que se utilicen las bases españolas para tal fin. Las condiciones de uso conjunto de esas instalaciones militares por las fuerzas armadas norteamericanas están reguladas por un convenio bilateral de defensa.