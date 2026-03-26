El cierre de rutas por los bombardeos de Pakistán aísla aldeas enteras en el este afgano

"Nuestra población en Nuristán se enfrenta a una catástrofe que supera la imaginación. Estamos bajo asedio desde hace un mes. Los suministros de alimentos se agotan rápidamente y la población se encuentra en una situación alarmante", declaró a EFE Asgharuddin, un residente de la zona.

De acuerdo con los residentes, los bombardeos de Pakistán han forzado el cierre de arterias viales críticas, aislando la región del resto del país y bloqueando el acceso de miles de personas a servicios básicos y asistencia humanitaria de emergencia.

"Miles permanecen atrapados bajo la sombra del hambre, la enfermedad y la impotencia. Las carreteras han sido cerradas, cortando la entrega de alimentos y ayuda médica", añadió Asgharuddin.

El bloqueo se concentra en el distrito de Nari, situado en la provincia de Kunar, donde en los últimos cuatro días han impactado al menos 33 proyectiles de artillería y morteros en áreas civiles, causando al menos un civil muerto y siete heridos.

Los residentes piden ahora una intervención internacional urgente. "Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las autoridades nacionales responsables para que brinden asistencia urgentemente", dijo Asgharuddin.

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Otro local, Abdul Manan, explicó que la carretera de la zona sigue siendo inaccesible debido a su proximidad a posiciones militares, lo que la convierte en blanco de ataques indiscriminados.

"La carretera pasa cerca de la Línea Durand, donde las fuerzas paquistaníes mantienen puestos a una distancia de entre 500 y 1.000 metros", comentó. "Desde estas posiciones, abren fuego contra los vehículos usando ametralladoras PK, otras ametralladoras pesadas, morteros y artillería y bloqueando la ruta".

Las autoridades locales talibanes también han confirmado el cierre continuo. "Esta ruta queda de frente a los puestos del régimen paquistaní, que atacan vehículos civiles", señaló a EFE el jefe de Información y Cultura en Kunar, Mawlawi Najibullah Hanif.

Hanif señaló además que "algunos de sus puestos permanecen destruidos y hay posiciones abandonadas que habían sido capturadas previamente por las fuerzas afganas durante combates anteriores". Según dijo, el régimen está considerando planes para reabrir la carretera y explorar rutas alternativas.