El consejero delegado de Air Canada se disculpa por ser incapaz de expresarse en francés

En un comunicado, publicado en inglés y francés, Rousseau declaró que estaba "profundamente entristecido" porque su incapacidad para expresarse en francés hubiera restado atención "al profundo dolor de las familias" de los dos pilotos de Air Canada fallecidos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia cuando su avión se estrelló contra un camión de bomberos.

Rousseau también señaló que, aunque ha intentado desde hace años aprender francés, todavía no tiene la capacidad de hacerlo "de forma adecuada".

"Me disculpo sinceramente pero sigo con mis esfuerzos para mejorar", añadió.

El lunes, horas después del accidente en LaGuardia en el que un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos que cruzó la pista de aterrizaje, lo que provocó la muerte de los dos pilotos y decenas de heridos entre sus 76 ocupantes, Rousseau publicó un video en las redes sociales de la compañía en el que lamentaba la tragedia.

El vídeo, de casi cuatro minutos y en el que Rousseau solo dice en francés 'bonjour', ha causado una tormenta política en Canadá, donde el bilingüismo entre el inglés y el francés es considerado una de sus señas de identidad y al mismo tiempo, una causa constante de fricción.

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El miércoles, el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que estaba "muy decepcionado" con el mensaje monolingüe de Rousseau.

En la provincia de Quebec, donde el único idioma oficial es el francés, tanto el jefe del Gobierno provincial, François Legault, como otros destacados políticos, han solicitado la dimisión del consejero delegado de Air Canada, empresa que tiene su sede en Montreal, la mayor ciudad quebequesa.

Una de las mayores instituciones financieras de Canadá, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), que gestiona inversiones de 517.000 millones de dólares canadienses (373.200 millones de dólares o 323.670 millones de euros) incluyendo una participación en Air Canada, afirmó que el video de Rousseau tenía que haber sido difundido en francés e inglés.

Rousseau, que ha indicado que no dimitirá del puesto al que accedió en 2021, tendrá que testificar el próximo 1 de mayo ante el Comité de Lenguas Oficiales de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense para explicar su decisión de comunicarse solo en inglés.