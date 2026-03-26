El director de la OMS, preocupado por la situación sanitaria en Cuba debido al bloqueo

"Aunque me anima ver los esfuerzos de Cuba por restablecer el suministro eléctrico para apoyar los servicios, la salud de las personas, y los servicios que la sostienen, no pueden quedar a merced de un suministro eléctrico inestable y de la geopolítica", aseguró en su cuenta oficial en X.

Según el máximo responsable de la OMS, quien no mencionó a Estados Unidos en su mensaje, la escasez energética está causando dificultades en los hospitales cubanos para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.

"Miles de cirugías han sido pospuestas durante el último mes, y personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas preparándose para dar a luz, están en riesgo debido a la falta de electricidad para operar equipos médicos y mantener la cadena de frío de las vacunas", advirtió.

El experto etíope subrayó que "la salud debe protegerse a toda costa y nunca quedar a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los apagones".

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba desde principios de 2026 añadiendo al sistema de sanciones un bloqueo petrolero, una medida calificada por Naciones Unidas de contraria al derecho internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta política ha forzado la paralización de la producción eléctrica escalando la crisis de apagones, además de incidir en el abastecimiento de productos básicos.

La economía de Cuba atraviesa una crisis severa y prolongada, con una contracción económica del 15 % en los últimos cinco años, según reportes oficiales. La isla padece escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto a apagones masivos y una elevada inflación.