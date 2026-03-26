El Eurogrupo busca afinar la respuesta a la subida de precios de la energía por la guerra

El encuentro por videoconferencia fue convocado después de que la presidencia chipriota de la UE anulase el consejo informal que los titulares de Economía iban a celebrar este viernes y sábado en Nicosia a raíz del ataque a una base británica en Chipre, reunión que finalmente se ha vuelto a programar para mayo.

La llamada permitirá a los ministros analizar el impacto económico tras un mes de conflicto, que se ha dejado notar sobre todo en la factura energética debido a la escalada de los precios del crudo y del gas, así como informar a sus homólogos sobre las medidas que han adoptado o prevén adoptar para suavizar el golpe para hogares y empresas, según explicó un alto funcionario europeo.

Esperan además que la Comisión Europea les proporcione un "análisis preliminar" de las medidas que podría tomar, después de que los líderes de la UE le urgiesen la semana pasada a presentar iniciativas "temporales" y "selectivas" frente al aumento de los precios de la energía, y les asesore "sobre el diseño de posibles medidas nacionales de alivio".

Tras la crisis desatada por la guerra de Ucrania en 2022, los Estados aprobaron ayudas "que no fueron tan temporales, a medida y selectivas como deberían haber sido" por lo que la esperanza es que esta vez haya una mejor coordinación, señalaron las citadas fuentes, subrayando que hoy los países no cuentan con el espacio fiscal como para repetir unas iniciativas que tuvieron "significativos costes presupuestarios".

"Hay casos donde el apoyo fiscal para ayudar a las empresas (...) está justificado. Pero tiene que ser diseñado cuidadosamente para mantener la sostenibilidad fiscal y la igualdad de condiciones entre Estados miembros, así como los incentivos para la transición energética, que sabemos que es la única solución a largo plazo", explicaron.

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Pese a las estrecheces presupuestarias, no se espera que los países pidan a la Comisión Europea utilizar la cláusula general de escape, que suspendería la aplicación de las reglas fiscales para permitir un mayor gasto público.

Además, 17 países -entre los que no se encuentra España- ya tienen activada la cláusula nacional que afecta solo al gasto en defensa, lo que en la práctica les deja más margen para invertir en otras áreas sin saltarse las normas.

Los ministros escucharán además al Banco Central Europeo, después de que este haya rebajado las previsiones de crecimiento económico, al 0,9 % este año, y elevado las de inflación, al 2,6 %, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, así como al presidente de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol.

Por otro lado, el Eurogrupo preparará las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y los países del llamado E6 -España, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Países Bajos- informarán al resto de socios de sus trabajos sobre la unión de mercados de capitales tras el envío de una carta conjunta en la que urgían a aprobar medidas para mejorar la integración de los mismos.