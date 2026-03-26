El Festival de Salzburgo prescinde de su director por "insalvables diferencias"

Aunque el austríaco, que dirige desde 2017 el prestigioso festival de teatro, ópera y música clásica, tiene contrato hasta septiembre próximo, las dos partes han acordado que el músico y gestor cultural quede liberado ya de sus funciones, informó la radiotelevisión pública de Austria ORF.

La 106 edición del Festival se celebra este verano, entre el 17 de julio y el 30 de agosto.

Según la emisora, Hinterhäuser, de 67 años, no habría cumplido con la cláusula de "buen comportamiento" prevista para prorrogar su contrato inicial hasta 2031.

El conflicto entre el ya exdirector y la directiva del Festival comenzó cuando Hinterhäuser hizo pública su preferencia para el puesto de jefe de la sección de teatro del certamen, un cargo que él mismo ocupaba desde 2024 de forma interina.

El Patronato, compuesto por los Gobiernos central (austríaco), regional y municipal (de Salzburgo), se sintió puenteado por ese anuncio y acusó al director de quiebra de confianza.

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El programa de este año está cerrado desde hace tiempo y el de 2027 se encuentra muy avanzado.

El Ministerio de Cultura de Austria ha solicitado que se designe lo antes posible a un nuevo director artístico del Festival de Salzburgo para los próximos años.