El Kospi cae más de un 3 % ante la volatilidad de la situación en Oriente Medio

El indicador bajó un 3,22 %, o 181,75 puntos, hasta los 5.460,46 enteros. En la sesión anterior, el Kospi creció un 1,59 %.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendió un 1,98 %, o 22,91 puntos, hasta las 1.136,64 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, bajó un 4,71 %, mientras su principal rival, SK Hynix, se desplomó un 6,23 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor registró una bajada del 2,2 %, y su empresa hermana Kia una del 2,03 %. El fabricante de baterías LG Energy Solution reportó una caída del 2,41 %.

En defensa, el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries cerró en verde, al subir un 1,62 %, así como el astillero Hanwha Ocean, con un 0,8 %.

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El cierre en rojo de la Bolsa surcoreana tiene lugar después de que Estados Unidos planteara a Irán un plan para poner fin al conflicto y que éste último lo rechazara.

Además, Teherán anunció que quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, mientras el barril de petróleo Brent subió casi un 2 %, hasta los 104 dólares.