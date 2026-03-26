El Kremlin niega desinterés en negociaciones de paz con Ucrania por la guerra en Irán

"Esa es una elucubración totalmente falsa, que no se corresponde con la realidad", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al ser preguntado sobre si Rusia habría perdido el interés en negociar con Ucrania tras el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

El representante del Kremlin recalcó que las negociaciones se centraron en temas como las demandas de Rusia de que Ucrania abandonara el Donbás, sin que se produjeran grandes progresos.

"Dijimos en varias ocasiones que temas como el territorial son el centro del debate. Respecto a ellos no hubo avance alguno. Sigue sin haberlo. Pero esto no significa que Rusia pierda interés en las negociaciones. Por el contrario, seguimos abiertos", sostuvo.

Según Peskov, Rusia "mantiene el contacto" con los mediadores estadounidenses y espera la reanudación de las negociaciones "en cuanto lo permitan las circunstancias".

"Seguimos sin llegar a un acuerdo sobre los temas principales, de importancia crítica para la parte rusa", indicó.

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También se refirió a los intensos ataques ucranianos contra la infraestructura crítica rusa y señaló que "tomamos las medidas correspondientes".

"Y lo principal, continuamos la operación militar especial para minimizar el potencial del régimen de Kiev para continuar con estas actividades terroristas criminales", dijo.

El ejército ucraniano ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra Moscú, donde en algunas jornadas el número de drones abatidos supera el medio centenar.

Otro de los objetivos de los ataques de Kiev es la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la adyacente región de Leningrado, donde los ucranianos lograron alcanzar en las últimas 48 horas una terminal portuaria y un polígono industrial.

Según la agencia Reuters, entre esos ataques y el apresamiento de petroleros en aguas internacionales Rusia ha perdido más del 40 % de su potencial de exportación de crudo.

Rusia realizó entre el 23 y 24 de marzo su mayor ataque con drones contra territorio enemigo desde el comienzo de la guerra con casi un millar de aparatos no tripulados.