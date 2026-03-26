El líder ultranacionalista esloveno acusa a la comisaria Kos de ser una exespía comunista

"Esta señora representa actualmente un riesgo de seguridad clave para Europa”, afirmó Jansa, cuyo partido, el SDS, perdió el pasado domingo por menos de 8.000 votos frente al liberal GS del primer ministro Robert Golob, en el que también milita Kos.

Jansa hizo esta acusación, sin aportar pruebas, antes de una reunión del Consejo de Seguridad sobre un informe de la inteligencia eslovena (Sova) que afirma que el líder ultra, admirador de Donald Trump, se reunió con una empresa de espionaje israelí que trató de influir en las elecciones con una campaña de desacreditación del Gobierno.

Sova dice tener pruebas de que el director de la empresa Black Cube y otros dos directivos mantuvieron al menos una reunión en la sede del partido de Jansa, unos hechos de los que ya se ha informado a la Fiscalía.

El SDS de Jansa ya acusó a Kos en 2024, antes de ser nombrada comisaria, de haber sido espía de los servicios secretos yugoslavos en la década de 1980, cuando la política era una veinteañera, una acusación que ella niega.

Una eurodiputada del SDS repitió esas acusaciones antes de las elecciones del pasado domingo y el Partido Popular Europeo, al que pertenece esa formación, ha pedido a la Comisión Europea que lo investigue.