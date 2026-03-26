El pleno del Supremo de Honduras ratifica a Wagner Vallecillo como su nuevo presidente

El anuncio lo hizo el mismo Vallecillo tras finalizar una sesión del pleno del Supremo integrado por quince magistrados, entre ellos Obando, quien el miércoles renunció como presidenta para no someterse a un juicio político que le abriría el Legislativo.

"Hemos concluido el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para mí es un alto honor informarle al pueblo hondureño que hemos recibido el apoyo de las compañeras y compañeros magistrados del pleno, quienes de manera unánime han ratificado la iniciativa presentada en el Congreso Nacional de la República", dijo Vallecillo.

Agregó que afronta el nuevo reto "con determinación, prudencia y vocación de servicio" y que "el poder Judicial es una institución del Estado que trasciende coyunturas. Su misión es garantizar el respeto a la ley, a la Constitución y los derechos de todas las personas sin distinción alguna".

Vallecillo también le hizo un llamado al personal del sistema judicial "a la calma, a la confianza y al compromiso".

"Este es un momento que requiere serenidad, responsabilidad y altura institucional, la labor de cada uno de ustedes es esencial para que el sistema de justicia continúe funcionando con normalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía", subrayó.

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Señaló además que "la justicia no se detiene" y que "el poder Judicial seguirá cumpliendo su función con firmeza, garantizando el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia como pilares fundamentales del Estado de Derecho".

La elección de Vallecillo por los quince magistrados del Supremo deberá ser ratificada por el Parlamento, probablemente en los primeros días de abril, cuando los diputados regresen del asueto de Semana Santa.

El Parlamento hondureño eligió el miércoles interinamente a Vallecillo en el Supremo tras destituir al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, quien después de un juicio político que se le abrió el pasado lunes, rechazó comparecer ante el pleno del poder Legislativo.

El juicio político contra Zelaya fue por presuntas irregularidades como fiscal, algunas ligadas a las elecciones primarias e internas de marzo de 2025, y las generales del 30 de noviembre, estas últimas ganadas por el Partido Nacional, liderado por Nasry 'Tito' Asfura, quien fue electo presidente del país.

En el caso de Obando, quien fue elegida en 2023 para un período de siete años, decidió renunciar como presidenta de la Corte Suprema de Justicia tras conocer oficialmente el miércoles que también sería sometida a juicio político.

Vallecillo ejercerá por el tiempo que le restaba a Obando, quien en su carta de renuncia ante el Parlamento como presidenta del Supremo, dijo que continuará como magistrada de ese mismo poder.

El exfiscal general, que debió cesar en el cargo en 2028 su período de cinco años, fue sustituido el miércoles por Pablo Reyes, para que concluya el mandato de su antecesor.

Algunos sectores han calificado los cambios en la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia como un "reparto" de los poderes del Estado de los tradicionales y conservadores partidos Nacional, en el poder, y Liberal, primera fuerza de oposición, que juntos suman 90 de los 128 diputados del Parlamento.

El partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que gobernó durante el cuatrienio 2022-2026, con Xiomara Casto como presidenta, fue relegado a segunda fuerza de oposición con 35 diputados.