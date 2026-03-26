El SNP lanza campaña electoral centrada en eventual referéndum de independencia en Escocia

En un acto celebrado en el Citizens Theatre de Glasgow, el líder nacionalista planteó los comicios autonómicos del 7 de mayo, que se celebran a la par que los municipales en todo el Reino Unido, como una “oportunidad histórica” para que Escocia decida su futuro y aseguró que “el tema de la independencia nunca ha sido más fuerte”.

El SNP cuenta actualmente con 60 de los 129 escaños del Parlamento escocés. En 2021 se quedó a un escaño de lograr la mayoría absoluta y, según los sondeos de intención de voto, sigue siendo la primera fuerza aunque con un respaldo menor que en la etapa de Nicola Sturgeon y con una mayor fragmentación del voto entre laboristas, conservadores y populistas del Reform UK.

Swinney sostuvo que un eventual triunfo amplio del SNP permitiría “desbloquear el potencial de un cambio transformador con la independencia” y reiteró que el objetivo es que “el futuro de Escocia sea decidido por la gente de Escocia”.

El dirigente vinculó ese escenario a la experiencia de 2011, cuando una mayoría nacionalista abrió la puerta al referéndum (fallido) de 2014, y afirmó que aspira a repetir esa consulta tras las próximas elecciones autonómicas.

Sin embargo, la vía para una nueva consulta sigue bloqueada desde que el Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar un referéndum sin autorización del Parlamento británico.

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Aun así, el SNP confía en que un resultado claro en mayo refuerce la presión política sobre Londres.

El líder del SNP situó también la independencia como respuesta a lo que calificó de fallos estructurales del sistema político británico, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida, las consecuencias del Brexit y la política energética.

“Las facturas energéticas, los precios de los alimentos y un sistema de Westminster (sede del parlamento británico) en caos hacen evidente la necesidad de un cambio real”, señaló durante su intervención.

Swinney combinó ese mensaje con la defensa de la gestión de su Gobierno en áreas como la sanidad y las ayudas sociales, al tiempo que prometió nuevas medidas como la ampliación del apoyo al cuidado infantil y ayudas para la compra de vivienda.

El líder nacionalista también cargó contra el Gobierno británico del laborista Keir Starmer, al que acusó de no cumplir sus promesas, y advirtió del riesgo de que fuerzas de extrema derecha como Reform UK, liderada por Nigel Farage, ganen influencia política en Escocia.

Según Swinney, una mayoría del SNP serviría también para “mantener a Farage fuera del poder” en el Parlamento escocés.

“El futuro de Escocia será decidido por la gente de Escocia”, afirmó el dirigente durante su intervención.

El inicio de la campaña se produce tras el cierre de la legislatura, marcada por la salida de figuras destacadas como las exministros principales Nicola Sturgeon y Humza Yousaf, así como del exlíder conservador escocés Douglas Ross, entre otros diputados.

La campaña abre ahora un periodo de seis semanas en el que los partidos buscarán definir el rumbo político de Escocia, con la independencia de nuevo en el centro del debate.