Empieza segunda audiencia en el caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en EEUU

Maduro y Flores están sentados junto a su defensa y llevan unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discute durante la vista, según informa CNN.

El juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, entró en la sala de la corte alrededor de las 11:45 (15:45 GMT), pese a que la audiencia estaba prevista para las 11:00.

Uno de los abogados de Maduro y Flores, Barry Pollack, dijo al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que "tienen todo el derecho a usar" fondos del Gobierno de Venezuela, de acuerdo con la cadena.

La defensa del matrimonio pidió recientemente al juez la desestimación de los cargos, alegando que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de "error administrativo".

Maduro y Flores llegaron a la corte esta madrugada, alrededor de las 4:00 hora local (8:00 GMT), en un convoy de tres furgonetas cerradas y sin ventanas.

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La pareja fue capturada a principios de año en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y posteriormente trasladados a Nueva York.

El mandatario derrocado está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de dos delitos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró "no culpable" y se definió a sí mismo como un "prisionero de guerra".

Los expertos estiman que el juicio formal no comenzará hasta dentro de uno o dos años, momento en el que el juez tendría 94 años.

Desde primera hora de la mañana se concentran a las afueras del tribunal dos grupos de manifestantes, uno a favor y otro en contra de Maduro, protagonizando enfrentamientos y momentos de tensión.

La Policía de Nueva York ha dividido las protestas para evitar nuevos choques.

El grupo chavista, compuesto mayoritariamente por estadounidenses, denuncia que el arresto de Maduro y Flores fue "ilegal" y exige su liberación, mientras que el otro, formado exclusivamente por venezolanos, pide que se haga justicia.

Entre los manifestantes se encontraban también tres personas de la organización ultraderechista española Hazte Oír, que portaban carteles con la cara de Maduro; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, bajo el título "Criminales".