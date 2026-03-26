Empresas de transporte de carga de Argentina alertan por salto en precio del combustible

Según la entidad empresarial, en lo que va de marzo los precios del gasóleo y de las naftas se incrementaron entre tres y cinco veces, con un rango que oscila entre el 20 % y el 25 %.

En la actualidad, el gasóleo de mayor uso en el sector del transporte ya supera en Argentina los 2.100 pesos (1,51 dólares) por litro, y, según expresó la FADEAC en un comunicado, "todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasóleo más elevado de los últimos dos años".

Las empresas observaron que, medido en dólares, el litro de gasóleo en Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década y se ha posicionado como uno de los más caros de la región.

"La desproporcionada escalada del precio del gasóleo es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros, se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos", explicó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

Sanz sostuvo que la actualización de las tarifas del transporte de carga debe ser "inmediata," o, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social.

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"Los camiones mueven más del 90 % de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4 % del empleo nacional. Apelamos a la madurez y responsabilidad de todas las partes", señaló el dirigente empresarial.

Ante el 'shock' en el mercado global del petróleo por el conflicto en Oriente Medio, la FADEEAC advierte que la situación en Argentina se ve agravada por el "debilitamiento de los mecanismos" que permitan desacoplar los precios internos del crudo de los internacionales.

"Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes", concluyó Sanz.