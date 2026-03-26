Expertos mexicanos urgen visibilizar la miocardiopatía hipertrófica obstructiva

La iniciativa, llamada 'Haz eco a tu corazón', busca enfatizar en la importancia del diagnóstico y tratamiento oportunos de esta afección, pues en muchas ocasiones, puede pasar inadvertida durante años o confundirse con otros padecimientos más comunes.

Los especialistas explicaron que la MCHo es una enfermedad genética que provoca el engrosamiento del músculo cardíaco y puede dificultar la salida de la sangre del corazón, lo que incrementa el riesgo de arritmias, insuficiencia cardíaca o muerte súbita.

“Muchas veces no se detecta porque los síntomas pueden ser muy sutiles o atribuirse a otras causas”, explicó el doctor Shandher Tovar Roca.

Entre los síntomas, expuso, se encuentran la falta de aire, la fatiga, el dolor en el pecho, las palpitaciones o los desmayos, especialmente durante la actividad física, aunque en muchos casos no hay señales evidentes durante años.

“El reto es identificar a los pacientes antes de que presenten complicaciones, porque muchas veces no saben que tienen la enfermedad”, añadió el también director médico de Bristol Myers Squibb México.

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Adolfo Chávez Mendoza, presidente de la Asociación Mexicana de Insuficiencia Cardiaca y jefe de la clínica de Insuficiencia Cardiaca en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló que el principal obstáculo es la similitud de sus manifestaciones con otras condiciones.

“El problema es que se puede confundir con otras enfermedades o incluso con falta de condición física, lo que retrasa el diagnóstico”, afirmó.

Indicó que el diagnóstico se realiza mediante estudios como el ecocardiograma, que permite identificar el engrosamiento del músculo cardíaco, así como a partir de la historia clínica y los antecedentes familiares.

Al tratarse de una enfermedad hereditaria, los especialistas subrayaron que cada hijo o hija tiene hasta el 50 % de probabilidad de heredarla, por lo que la evaluación en familias con antecedentes es fundamental, incluso en ausencia de síntomas.

“Cuando hay antecedentes familiares, es clave hacer estudios, incluso si no hay síntomas”, dijo.

Los expertos coincidieron en que la detección oportuna permite reducir el riesgo de complicaciones graves, particularmente en personas jóvenes o físicamente activas.

“El diagnóstico en niños parte de una historia clínica detallada y estudios como el ecocardiograma. No todos los casos presentan síntomas, por lo que la evaluación médica es clave”, explicó Chávez Mendoza.

Por su parte, Omar de Jesús Ruiz, director ejecutivo de la Asociación de Paciente de Corazón (PACO), advirtió que la falta de información sigue siendo una de las principales barreras para la atención.

“Muchas personas viven con la enfermedad sin saberlo. Informar y generar conciencia puede hacer la diferencia entre un diagnóstico oportuno y una complicación grave”, señaló.

En este contexto, los especialistas indicaron que iniciativas como 'Haz eco a tu corazón' buscan acercar información clara a la población y fomentar la evaluación médica oportuna, con el objetivo de reducir el subdiagnóstico de esta enfermedad en México.