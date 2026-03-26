Fiscalía checa pide prisión preventiva para cinco acusados de amañar partidos de fútbol

Varias decenas de personas fueron detenidas el martes tras una redada policial tras tres años de investigación sobre posibles delitos de fraude por amaño de partidos, soborno y blanqueo de dinero, además de participación en un grupo delictivo organizado, un delito penado con hasta trece años de cárcel.

Entre los investigados hay jugadores, directivos y árbitros.

Con excepción de los cinco principales incriminados, cuya identidad no se ha revelado, el resto de los detenidos ha sido puesto en libertad, donde seguirán siendo procesados, según informó la Fiscalía de la ciudad de Olomuc, que coordina la operación.

En la investigación han participado, además de la Policía checa, efectivos de la Interpol y Europol.

La Federación de Fútbol Checa (FACR) ha iniciado 47 procesos disciplinarios, entre ellos contra el equipo de primera división Karvina, y sus jugadores Samuel Sigut y Matej Hybl, además del alcalde de la ciudad de Karvina, Jan Wolf.

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También afrontan ese proceso los clubes de divisiones inferiores SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko y FC Vratimov, según informó la Federación.