Fráncfort cae un 1,50 % ante falta de avances para finalizar la guerra en Irán

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, cayó al cierre un 1,50 % hasta 22.612,97 puntos.

Irán ha dado una respuesta al plan de paz de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, y espera una respuesta de Washington, según la agencia Tasnim.

El precio del crudo Brent, de referencia en Europa, que el miércoles cayó por debajo de 100 dólares en algunos momentos, volvió a subir hasta los 109 dólares el barril.

El fuerte encarecimiento del petróleo obligará a los bancos centrales a subir sus tipos de interés porque disparará la inflación al encarecer la energía y los alimentos.

La confianza del consumidor bajó con fuerza en Alemania hasta el mínimo desde hace más de dos años.

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La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, perdió un 5,2 %, hasta 150,20 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando cayó un 3,9 %, hasta 20,64 euros, pero el fabricante de artículos deportivos Adidas subió un 1,1 %, hasta 134,10 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 3,4 %, hasta 1.436 euros, el de motores para aviones MTU cedió un 3,3 %, hasta 309,60 euros, y el de aviones Airbus lo hizo un 3 %, hasta 163,34 euros.

El distribuidor de químicos Brenntag ganó un 1,6 %, hasta 56,50 euros, y BASF avanzó un 1,4 %, hasta 50,74 euros.