Francia aborda con Ucrania el posible apoyo del G7 a Kiev y la presión a Rusia

En un encuentro con ocasión de la reunión de ministros del G7 que se celebra hasta el viernes en la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París, a la que había sido invitado por la presidencia francesa, Sibiga habló también con Barrot de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio para Ucrania, informó el departamento francés de Exteriores en un comunicado.

Entre esas consecuencias está el fuerte incremento del precio del petróleo y del gas, que son para Moscú las principales fuentes de financiación de la guerra en Ucrania, y el levantamiento por parte de Estados Unidos de algunas restricciones impuestas anteriormente a la comercialización de los hidrocarburos rusos.

En su cuenta de la red social X, el jefe de la diplomacia ucraniana contó que había mantenido una discusión de fondo con Barrot sobre la situación en el frente y el apoyo que reciben en materia de defensa.

Sibiga señaló que la experiencia ucraniana constituye "un activo estratégico" también para sus socios, y a ese respecto indicó que su país está desarrollando tecnologías que, entre otras cosas permiten interceptar hasta el 90 % de las amenazas aéreas.

Denunció igualmente que Rusia recurre cada vez más al reclutamiento de extranjeros, incluso en países africanos, y que hay que actuar contra esa dinámica.

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La conversación con Barrot, según Sibiga, también sirvió para abordar "medidas concretas" con vistas a una futura adhesión de ucrania a la Unión Europea y el refuerzo de las sanciones contra Rusia, incluidas restricciones a los servicios marítimos.

Sibiga es uno de los invitados por la presidencia francesa del G7, junto a los responsables diplomáticos de Arabia Saudí, Brasil, India y Corea del Sur, un gesto con el que ha querido mostrar su voluntad de dar una dimensión más amplia a esta instancia creada en 1975 por los siete países industrializados más ricos del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá).

La guerra en Ucrania, junto al conflicto en Oriente Medio, serán los platos fuertes de la segunda jornada de la reunión ministerial, la única a la que asistirá el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.