Francia convoca G7 excepcional de Finanzas, Energía y Bancos Centrales el lunes próximo

"He decidido convocar un G7 de Finanzas, Energía y bancos centrales", anunció Lescure en la radio RTL, al explicar que el objetivo será analizar la situación económica global en un contexto marcado por la convergencia de crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos.

Esta configuración se producirá "por primera vez en 50 años", aseguró el ministro de Economía de Francia, cuyo país ostenta desde enero la presidencia del G7, integrado también por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Japón.

El objetivo es tratar de "entender qué está ocurriendo", señaló el ministro, al recalcar el carácter excepcional de la participación conjunta de autoridades monetarias.

Mientras tanto, este jueves y viernes se reúnen en la Abadía de Vaux-de-Cernay, a unos 50 kilómetros de París, los ministros de Exteriores para abordar la situación en Irán, así como en Oriente Próximo y Medio, en un contexto de conflicto persistente en la región, entre otras crisis mundiales.

Pese a este contexto, el ministro Lecure aseguró que en Francia no se prevé un "choque petrolero" y anunció que el gobierno prepara "medidas específicas" para responder al alza de los precios del combustible. Según explicó, estas iniciativas, destinadas a proteger el poder adquisitivo de los hogares más afectados, serán presentadas "en los próximos días".