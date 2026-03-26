Francia e India acuerdan cooperar para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz

En un encuentro que mantuvieron antes del inicio de una reunión de los responsables de la diplomacia del G7 en la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a una cincuentena de kilómetros de París, Barrot y Jaishankar hablaron ampliamente de la situación en Oriente Medio con la guerra, explicó el departamento francés de Exteriores en un comunicado.

Francia ha manifestado su disposición a participar en una misión militar para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz, que es la salida natural de las exportaciones de los países ribereños del golfo Pérsico (por allí salía una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo), pero sólo cuando hayan cesado las hostilidades.

París, que ha contactado con diversos países con ese objetivo, rechazó la petición que le había lanzado Donald Trump para reabrir ese paso, que mantiene en la práctica cerrado Irán mientras sigue el conflicto.

Para la India, el estrecho de Ormuz es fundamental en aprovisionamientos básicos: el país importa aproximadamente el 60 % de sus necesidades de GLP (gas licuado de petróleo), muy utilizado en usos domésticos, y de ese volumen, el 90 % transita por ese paso controlado por Irán.

Por eso, Nueva Delhi ha intensificado sus gestiones diplomáticas para garantizar la libre navegación de su flota.

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La guerra en Oriente Medio es uno de los platos fuertes, probablemente el principal por razones de actualidad, en la reunión de ministros de Exteriores del G7 de este jueves y viernes, a la que la presidencia francesa ha invitado también a algunos encuentros a los jefes de la diplomacia de India, Brasil, Arabia Saudí, Ucrania y Corea del Sur.

La presencia de India tiene que ver con la voluntad francesa de establecer una asociación más estrecha entre el G7 y los BRICS, el grupo que reúne a las grandes potencias emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

De hecho, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha confirmado su participación en la cumbre del G7 que se celebrará en junio en Evian, en los Alpes franceses.

Barrot y Jaishankar abordaron también una de las prioridades de la presidencia francesa del G7, los desequilibrios macroeconómicos mundiales, así como la forma de ajustar las políticas de solidaridad, según el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores galo.