Francia se marca la reforma de gobernanza global como "prioridad" en su presidencia del G7

En rueda de prensa, Barrot subrayó que, al igual que hace 50 años en Rambouillet, situada a solo 9 kilómetros de distancia y donde nació el G7, este grupo y sus socios deben "actuar juntos para influir en el curso de los acontecimientos" en un contexto de guerras, como la de Irán o Ucrania, y de amenazas transversales.

En ese sentido, Barrot destacó que el G7 tiene "un papel más necesario que nunca" frente a las amenazas globales, como el narcotráfico, la criminalidad organizada y las injerencias extranjeras, y subrayó la importancia de "priorizar el diálogo y la cooperación frente a la confrontación".

Explicó que la presidencia francesa del G7 busca reducir los desequilibrios globales, renovar las alianzas con los países en desarrollo y tender puentes con otras grandes potencias para evitar la lógica de bloques.

"Hemos asociado a nuestros trabajos a socios clave como Brasil, India, Corea del Sur y Arabia Saudí, y también hemos acogido al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para reiterar el apoyo de Francia a su pueblo", agregó Barrot, al aludir a los países ajenos al G7 que han sido invitados al encuentro de este jueves y mañana, viernes, en el que estará también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Entre las iniciativas concretas, Barrot citó la reforma de las operaciones de mantenimiento de la paz y el refuerzo de la acción humanitaria para mejorar su eficacia y alcance, así como la planificación de proyectos de reconstrucción y estabilización tras conflictos, citando como ejemplo la reparación de la cúpula de Chernóbil, dañada por un dron ruso, con un coste estimado de 500 millones de euros.

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El ministro también mencionó la lucha contra la droga conocida como captagon (muy presente en Oriente Medio), el terrorismo, el narcotráfico y la seguridad marítima, mediante conferencias internacionales y redes de cooperación.

Según fuentes diplomáticas, la presidencia francesa del G7 quiere aprovechar el actual "punto de inflexión" del mantenimiento de la paz para impulsar una reforma ambiciosa del sistema multilateral, en un contexto marcado por tensiones presupuestarias y cuestionamientos crecientes al papel de Naciones Unidas (ONU).

Según las fuentes, la evolución de la postura de algunos socios respecto a la ONU, junto con las restricciones financieras y los trabajos ya iniciados en el marco de la iniciativa ONU80 (una ambiciosa reforma de la organización) están poniendo en cuestión décadas de arquitectura multilateral.

Frente a ello, Francia defiende transformar esta coyuntura en una oportunidad para avanzar en cambios estructurales. "No se trata de que la reforma de la ONU se haya convertido en una rutina en Nueva York sin avances", dijo Barrot durante la primera sesión de trabajo de este jueves en la abadía cisterciense, según las fuentes.

En este contexto, uno de los objetivos prioritarios de la presidencia francesa es identificar puntos de convergencia entre los miembros del G7 sobre la evolución de las operaciones de mantenimiento de la paz.

Las fuentes recordaron que estas misiones han logrado éxitos significativos en la estabilización de conflictos, aunque también reconocieron críticas "legítimas" sobre su duración y eficacia.

La intención es establecer líneas de trabajo comunes con los principales países contribuyentes de tropas, en particular de cara al análisis del informe que prepara el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el futuro de estas operaciones.

Por otro lado, Francia ha puesto el acento en la mejora de la cadena de suministro humanitario, considerada uno de los instrumentos más eficaces para facilitar el acceso a productos básicos y combatir el hambre y la malnutrición, según las fuentes.