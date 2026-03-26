Gobierno de Perú incauta 10 toneladas de medicamentos ilegales en farmacias en cinco meses

A través de un comunicado, el Ministerio anunció que en estos cinco meses, más de 1.500 establecimientos farmacéuticos fueron intervenidos y 19 personas fueron detenidas en acciones conjuntas entre direcciones regionales de salud y autoridades.

La jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Vanessa Brigada, resaltó que estos operativos y acciones de fiscalización se realizan de manera permanente a nivel nacional con el fin de contribuir a que la población acceda a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.

"Estos operativos realizados en todas las regiones del país fueron posibles gracias a los trabajos preliminares de investigación en conjunto con la Policía Nacional del Perú, lo que nos han permitido ingresar a 1.558 farmacias, boticas y establecimientos dedicados a la venta de medicamentos y dispositivos médicos", informó Brigada.

Detalló que varios de los establecimientos cerrados no contaban con autorización sanitaria de funcionamiento, otros eran locales comerciales que no estaban autorizados para vender medicamentos ni dispositivos médicos sujetos a receta médica, mientras que en algunas farmacias y boticas intervenidas no se encontró al químico farmacéutico responsable.

Durante los operativos se detuvo a un total de 19 personas por la presunta comisión de delito contra la salud pública al vender medicamentos falsificados y vencidos, los cuales fueron incautados junto a otros productos de procedencia desconocida, sin registros sanitario, muestras médicas –cuya venta está prohibida– y en mal estado de conservación.

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En este sentido, Brigada recordó que el comercio ilegal de medicamentos es un delito que se sanciona en Perú con penas privativas de libertad que van desde los 4 hasta los 15 años.

Finalmente, la representante del Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los casos de comercio ilegal de medicamentos y así contribuir en la lucha contra este flagelo que atenta contra la salud pública.