Gobierno decreta semana de asueto en Venezuela en el marco del "plan de ahorro energético"

"Quiero anunciar que he decretado día de asueto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, para todo el sector de la educación, nuestros niños no vayan a la escuela; también días de asueto para los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica", anunció la líder chavista.

Durante un recorrido por el estado Nueva Esparta (insular), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez indicó que quedan excluidos del asueto aquellos sectores que presten "servicios básicos excepcionales".

La mandataria encargada aseguró que el pasado miércoles Venezuela registró la demanda de electricidad "más alta en años", sin precisar detalles, producto "también del crecimiento económico".

"Ayer tuvimos la demanda más alta en años que ha podido ocurrir en Venezuela producto también del crecimiento económico, producto de una Venezuela que avanza, que crece, y demanda más servicio eléctrico", subrayó Rodríguez, quien llamó a las personas a visitar las iglesias del país durante el asueto en el marco de la Semana Santa.

Más temprano, el partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) denunció que la crisis eléctrica se ha recrudecido en los últimos meses con cortes del servicio de hasta ocho horas en el estado petrolero de Zulia (oeste, fronterizo con Colombia).

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El presidente regional del partido, Avilio Troconiz, dijo a periodistas desde la subestación Las Tarabas en Maracaibo, capital de Zulia, que esta crisis está afectando "muy especialmente a los zulianos".

"Esta crisis arrancó, inició en el año 2009 -durante el Gobierno de Hugo Chávez- con el racionamiento eléctrico nacional que generó lo que fue la emergencia eléctrica decretada por el presidente en ese entonces", añadió Troconiz que enumeró entre las causas la falta de inversión, de proyectos a largo plazo, así como el "mal manejo" de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Usuarios en X han reportado apagones en distintos estados del occidente de Venezuela en las últimas semanas. El pasado viernes, los opositores venezolanos Juan Pablo Guanipa y Nora Bracho denunciaron una falla eléctrica masiva en varios estados del occidente del país.

Un día después, Delcy Rodríguez informó sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector.