Gobierno español pondrá en marcha en abril proceso de regularización de 500.000 migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este jueves que la regularización anunciada a finales de enero "sigue su curso" y se publicará en el Boletín Oficial del Estado después de Semana Santa, en las primeras semanas de abril.

Esto supondrá la oficialización del proceso y permitirá conocer los requisitos y los papeles que tendrán que reunir los migrantes que se quieran acoger a la regularización, que está destinada a quienes pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales.

Después de que fuera anunciada en enero y tras meses sin haber sido oficializada, Saiz quiso hoy mandar un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" ante la desinformación difundida en torno a la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Para ello, aseguró que se están cumpliendo los trámites correspondientes para sacar la medida adelante y recalcó que una ve publicado en el BOE no es necesaria su convalidación en el Congreso.

Fuentes del ministerio precisaron sin embargo que es probable que el proceso no se apruebe antes de la segunda quincena de abril pero no es posible calcular una fecha más precisa, ya que esta depende de los diferentes trámites preceptivos, como el informe del Consejo de Estado, que aún no se ha emitido.

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La medida, una vez sea aprobada de forma definitiva, podrá beneficiar a en torno medio millón de personas, estima el Gobierno español, aunque según un reciente estudio del centro de análisis Funcas, los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular son unos 840.000, el 91 % procedentes del continente americano, especialmente de Colombia, Perú y Honduras.