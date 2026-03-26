Guyana refuerza la seguridad de su zona económica exclusiva mediante alianza con EE.UU.

El presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Irfaan Ali, declaró que la iniciativa incluye la colaboración con EE.UU. para desarrollar una infraestructura de seguridad integrada que permitirá "supervisar y proteger mejor" el área, según el comunicado oficial difundido este jueves.

La ZEE de Guyana es un área marítima de 200 millas náuticas rica en petróleo y gas, con importantes proyectos petroleros en alta mar como el Bloque Stabroek, en el que trabaja la compañía estadounidense ExxonMobil.

"Estamos analizando cómo podemos forjar una alianza para construir un sistema que permita abordar el abuso de nuestra zona económica exclusiva", afirmó el presidente, que destacó que este enfoque se basa en una larga trayectoria de alianzas militares y de seguridad.

Guyana también ha mantenido sólidas alianzas con otras naciones, como el Reino Unido, Brasil y Colombia.

"Continuaremos con estas alianzas que mejoran nuestra capacidad y nos permiten responder eficazmente a las necesidades empresariales y a los nuevos desafíos de seguridad", dijo Ali.

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En 2025, Venezuela intensificó su amenaza a la soberanía de Guyana con una patrullera que operó dentro de la ZEE de Guyana, en el marco de las tensiones bilaterales derivadas de la disputa de larga data por la región fronteriza del Esequibo, que administra Georgetown y reclama Caracas.

Guyana y EE.UU. han mantenido en los últimos años conversaciones destinadas a profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa y Washington siempre ha defendido la integridad territorial del país frente a la demanda de Venezuela.

A principios de este mes, Ali firmó la declaración conjunta de seguridad Escudo de las Américas, liderada por EE.UU., comprometiéndose con una coalición destinada a combatir el crimen transnacional y los cárteles de la droga en América Latina y el Caribe.

Para avanzar en las conversaciones sobre el Escudo de las Américas, la enviada especial de EE.UU. y exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunió el pasado martes con Ali en Georgetown, en una nueva muestra de la firme alianza entre ambos países.