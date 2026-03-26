'Hiedra', una película ecuatoriana que incomoda, estremece e interpela

El productor Joe Houlberg lo resume con contundencia: "La gente que va al cine está acostumbrada a películas complacientes, (en las) que todo se resuelve", pero 'Hiedra' es "incómoda porque muestra muchas realidades y habla de temas fuertes que no muchas veces vemos en las películas", como el abuso, pérdida, orfandad y el abandono.

La nueva película de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán es una coproducción liderada por Botón Films (Ecuador), junto a BHD Films (México), Guspira Films (España) y Ciné-Sud Promotion (Francia).

Ganadora en 2025 del León de Venecia al mejor guión, 'Hiedra' sigue a Azucena (interpretada por la mexicana Simone Bucio), una madre que perdió a su hijo, y Julio (el ecuatoriano Francis Llumiquinga), un hijo que no conoció a su madre.

Marcados por la ausencia y el abandono, ambos personajes -de realidades sociales distintas- se encuentran para tratar de llenar el vacío.

Con una mirada que explora el deseo, la herida y la ternura desde el cuerpo y sus contradicciones, Barragán construye una película atmosférica, íntima y provocadora, que transita entre el juego, la violencia y la necesidad de afecto.

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Filmada mayoritariamente en plano detalle y primerísimo primer plano, la película transmite tal intimidad, que lleva al espectador a habitar el espacio emocional de los personajes.

Silencios prolongados y miradas profundas caracterizan la obra de Barragán (Quito, 1987), que busca "decir cosas desde los gestos, detalles, y mucho menos desde los diálogos", dijo Houlberg a EFE.

Estrenada este mes en Ecuador, la película que se gestó hace siete años, ha recorrido ya más de 30 festivales en el mundo y logrado la primera mención de honor en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Horizontes Latinos.

La metáfora de la hiedra acompaña todo el proyecto: una planta que se aferra con fuerza y termina imponiéndose.

Francis, que a los 17 años y sin ninguna experiencia previa debutó en el cine con 'Hiedra', dijo a EFE que aunque el personaje se parecía a él, la interpretación le exigió un trabajo emocional profundo.

No sintió necesidad de sobreactuar el personaje, pero "fue complicado sentir ese abandono forzado" marcado en la trama, pues él viene de un hogar sólido, con padres que apoyaron sin tapujos su estrepitosa entrada, casi por casualidad en el séptimo arte, cuando aún ni siquiera salía del colegio.

Y aunque en un momento pensó en abandonar el proyecto porque sintió que el personaje lo comenzaba a consumir y apoderarse de él, continuó en un camino que, a sus ahora 19 años, perfila su futuro en el cine.

Francis -el mayor de cuatro hermanos- confiesa que una de las escenas más sobrecogedoras, cuando baña a un bebé en el orfanato donde viven, se conectó con su propia experiencia de cuidar a sus hermanos pequeños, porque desde temprana edad ayudaba a sus padres.

Esa vivencia personal se entrelazó con el personaje y le dio autenticidad a su interpretación en un filme que estremece e interpela sobre las relaciones humanas, la violencia y la importancia del afecto.

"Esta película transmite mensajes muy fuertes. A veces regresamos a ver y menospreciamos al que necesita, al que está sufriendo", dijo al analizar las crudas realidades sociales reflejadas en la obra, y que muchas veces la gente no quiere ver.