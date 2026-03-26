HRW alerta de posible repunte violento de Boko Haram tras atentados en noreste de Nigeria

Los ataques ocurridos en la noche del 16 de marzo pasado “han aumentado las preocupaciones sobre la reaparición de ataques violentos por parte de Boko Haram y un creciente riesgo para los civiles en la región”, dijo HRW en un comunicado.

Las explosiones fueron causadas por supuestos terroristas suicidas en tres puntos de la ciudad de Maiduguri, capital del estado de Borno, donde golpearon un mercado, una zona cercana a una oficina postal y la entrada del Hospital Universitario de Maiduguri, que dejó un saldo de unos 23 muertos y 108 heridos.

“La reaparición de tales ataques en Maiduguri es profundamente alarmante y subraya la amenaza persistente que los grupos armados representan para la vida cotidiana”, afirmó la investigadora de HRW en Nigeria, Anietie Ewang, en un comunicado.

Según HRW, aunque ningún grupo armado ha reivindicado la responsabilidad, el Ejército nigeriano describió los ataques como intentos coordinados de presuntos combatientes de Boko Haram para causar bajas masivas y generar pánico.

Borno es considerado el epicentro de la insurgencia, mientras que Maiduguri es el centro operativo de las fuerzas de seguridad y un punto clave humanitario, ya que alberga agencias que apoyan a las poblaciones afectadas por la crisis en el país.

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Para HRW, las autoridades nigerianas deberían reforzar la protección de los civiles en zonas de alto riesgo, mejorar las medidas de alerta temprana y respuesta, y brindar apoyo a las víctimas y a quienes han perdido sus medios de vida.

“Las autoridades nigerianas deben intensificar urgentemente los esfuerzos para proteger a la población, asegurar investigaciones rápidas y transparentes, y responsabilizar a los culpables”, añadió Ewang.

El atentado ocurrió horas después de que las fuerzas de seguridad afirmaran haber repelido varios ataques de presuntos yihadistas alrededor de Maiduguri.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo terrorista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.