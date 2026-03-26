Huelga y bloqueos por gasolina contaminada agravan la crisis del transporte en Bolivia

Los transportistas dijeron que el bloqueo será indefinido para exigir al presidente Rodrigo Paz una "solución definitiva", porque los motores de miles de vehículos han sufrido daños costosos.

Desde un punto de bloqueo en La Paz, el dirigente Limbert Tancara acusó a las autoridades del ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de "no haber puesto interés en la solución de problema" de la "gasolina basura", por lo que ahora piden un pronunciamiento del propio presidente Paz.

"Ante que esto se vuelva nacional, el presidente tiene que dar una solución o este problema se agravará a nivel general", dijo Tancara, después de que los sindicatos del departamento central de Cochabamba (centro) y las regiones andinas de Potosí y Oruro también anunciaran protestas contra la petrolera estatal.

La parálisis del transporte y los bloqueos con vehículos trancando avenidas, calles y puentes afectaron las actividades del Estado y las privadas y obligaron a las escuelas de La Paz y El Alto a suspender sus clases.

Además, el Senado creó una comisión que viajará la próxima semana a Paraguay y Argentina para pedir información sobre la calidad de la gasolina vendida a la petrolera YPFB, anunció el senador Branko Marinkovc, calificando de "vergonzoso" que la empresa estatal reparta combustible en mal estado.

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Los sindicatos del transportes y parlamentarios de varias fuerzas exigieron la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; del presidente de YPFB, Yussef Akly, y del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Freddy Zenteno.

Más de diez mil personas han presentado reclamos formales ante YPFB por los daños en los motores debido a la mala calidad de la gasolina, que, según la empresa estatal, tiene elevados niveles de goma y manganeso.

Los daños reportados por los transportistas y usuarios particulares están entre los 100 y 5.000 dólares en el mantenimiento y la compra de piezas nuevas para reemplazar las afectadas.

Incluso los expresidentes del país Evo Morales (2006-2019); Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002) afirmaron que sus vehículos también fueron afectados por la gasolina, al igual que instituciones del Estado, como el Parlamento y los municipios de La Paz y El Alto.

YPFB informó que ha pagado indemnizaciones por 357.000 dólares y seguirá haciendo las compensaciones en abril, pero también ha intentado minimizar el problema al señalar que solo fueron afectados diez mil vehículos de un parque automotor nacional de 3 millones de unidades.