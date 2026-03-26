Hutíes "no dudarían" en actuar militarmente en apoyo de Irán si la situación lo requiere

Las declaraciones de Al Huthi apuntan a que el grupo está preparado para avanzar hacia el cierre del estrecho de Bab al Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo, una medida que funcionarios iraníes han insinuado que podría producirse en el marco del conflicto.

En un discurso televisado, Al Hutí afirmó que el grupo considera un deber religioso enfrentarse con "el tirano de esta era, los judíos sionistas y su brazo, Estados Unidos", y añadió que cualquier escalada sería respondida con acciones directas.

“Ante cualquier acontecimiento en el campo de batalla que requiera una acción militar, actuaremos en consecuencia”, afirmó, enfatizando que la postura del grupo contra Estados Unidos e Israel es “clara y explícita”.

Añadió que los hutíes “no albergan intenciones hostiles hacia ningún país musulmán”, un mensaje que también ha sido repetido por Irán en el contexto de sus ataques contra intereses de EE.UU. e Israel en países de todo Oriente Medio.

“Estas son posiciones de principios que no admiten compromiso ni acuerdos políticos”, declaró.

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Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná, desde 2014, ya atacaron sistemáticamente a los buques que atraviesan el estrecho de Bab al Mandeb y navegan por el mar Rojo durante el inicio del conflicto de Israel contra la Franja de Gaza en 2023 en solidaridad con los palestinos.

Desde el inicio de la actual guerra los hutíes han expresado su respaldo explícito y sin matices a Teherán, pero lejos de comprometerse a actuar militarmente en el conflicto.