Iberdrola bate su récord de pago de impuestos, con 10.410 millones de euros en 2025

España figura a la cabeza, con 4.675 millones de euros (5.423 millones de dólares), un 8 % más que en 2024, seguida de Brasil, con 2.328 millones de euros (2.700 millones de dólares).

Detrás van Estados Unidos, con 1.384 millones de euros (1.605 millones de dólares); el Reino Unido, con 1.061 millones de euros (1.230 millones de dólares) y México, con 645 millones de euros (748 millones de dólares).

Con ello, España se consolida como el país donde Iberdrola abona más impuestos, casi la mitad del total del grupo, pese a que dos tercios del negocio y casi un 75 % de sus activos se encuentran en el extranjero.

En conjunto, Iberdrola destinó en 2025 el 44 % de su beneficio al pago de tributos que afectan a su cuenta de resultados. Ese año, también batió su récord de ganancias netas con 6.285 millones de euros, un 12 % más que el año anterior.

En los últimos cinco años, contribuyó con más de 45.000 millones de euros en impuestos, una cantidad equivalente a todos los dividendos percibidos por los accionistas entre 2001 y 2026, según la eléctrica.