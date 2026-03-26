Irán recluta en Telegram a británicos para labores de espionaje en su país, dice The Times

El diario 'The Times' publica este jueves una serie de capturas de pantalla en Telegram en las que se pueden ver mensajes de captación de personas, en inglés y hebreo, estos últimos presuntamente dirigidos a israelíes críticos con la política de su país y la guerra en curso.

El diario reconoce que es imposible verificar con toda certeza la autenticidad de estos mensajes, algunos tan explícitos que rezan así: "Los servicios de inteligencia de Irán reclutan en todo el mundo sin importar los incentivos. El proceso de comunicación tiene lugar en un entorno seguro para que puedas cooperar con tranquilidad", y ofrece a continuación una cuenta de contacto.

Un experto en inteligencia militar llamado Roger McMillan, británico creador de una página en lengua farsi con información sobre Irán, considera creíbles esos anuncios y asegura conocer casos de adolescentes británicos que, una vez en contacto con los iraníes, "les piden fotografiar esto o filmar esto otro, sin saber para qué se usará".

Según McMillan, son generalmente "chicos vulnerables" que pueden ser contactados a la 1 de la madrugada para ir a filmar un objetivo por 500 libras y, si realizan la tarea de forma 'satisfactoria', recibirán encargos más sofisticados que serán mejor pagados.

Esta presunta red de colaboradores británicos, no necesariamente ideologizados, presenta para Irán la ventaja que de que no tiene que "quemar" colaboradores propios que pueden hacer caer a una estructura, y son fácilmente sustituibles si son detectados por las autoridades.

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La información de 'The Times' se publica tras conocerse varios casos de espionaje en suelo británico para Irán, aunque algunos de ellos datan de antes del estallido de la guerra.