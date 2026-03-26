Israel despliega más tanques e infantería en el sur del Líbano

"Tras dos años de combate en la Franja de Gaza y una vez finalizados los preparativos para su próximo despliegue en el Frente Norte, la división 162 operará ahora en zonas clave del sur del Líbano con el objetivo de reforzar la posición defensiva avanzada", detalló el Ejército en un comunicado.

El despliepmugue de esta división -cuyas dos de sus tres brigadas incluyen la 401, formada con tanques Merkava, y la Brigada de Infantería Nahal, centrada en combates cuerpo a cuerpo- refuerza la expansión de la ofensiva terrestre israelí contra Hizbolá.

El Ejército israelí no ofrece información sobre el número de tropas o el tamaño de las brigadas desplegadas.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado en varias ocasiones que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus casas hasta que tengan "seguridad" los ciudadanos del norte de Israel, pero también que Israel será quien "controle" el territorio del sur hasta el río Litani; lo que equivale a alrededor de un 8 % de territorio libanés.

Katz comparó también la situación de las aldeas libanesas cerca de la divisoria con la de la Franja de Gaza, donde ciudades enteras han quedado despobladas y arrasadas tras de dos años de ofensiva.