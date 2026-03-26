Israel dice haber desmantelado centros de producción de armas en Teherán e Isfahán

Según un comunicado castrense, la pasada noche atacaron dos plantas de producción de armas en Isfahán (centro) y ayer, miércoles, bombardearon "el principal centro de producción de misiles y sistemas de defensa del régimen iraní en Parchin", al sudeste de Teherán.

Entre las instalaciones atacadas en la víspera figuran, según Israel, una de producción de sistemas de defensa, otra de fundición y llenado de ojivas con materiales explosivos o una tercera de motores de misiles balísticos.

Este jueves, Irán lanzó numerosas andanadas de misiles a territorio israelí, que dejaron un fallecidos y varios heridos, entre ellos uno grave.

Estos ataques se producen después de que desde comienzos de esta semana Estados Unidos e Irán hayan iniciado algunos contactos a través de intermediarios para poner fin al conflicto que Israel y EE.UU. abrieron el pasado 28 de febrero atacando a la república islámica.

No obstante, mientras la Administración Trump asegura que Irán ansía un acuerdo, el Gobierno iraní ha rechazado un primer plan estadounidense para la tregua y niega estar manteniendo negociaciones formales con Estados Unidos.

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Los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán han dejado por el momento al menos 1.230 muertos, según el último recuento oficial iraní del pasado 5 de marzo, que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, aumenta a 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles, en los primeros 24 días de guerra.