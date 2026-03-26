Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles

En uno de esos ataques murió el israelí Uri Peretz, de 43 años, según ha sido identificado por la prensa local, después de que un cohete impactase contra varios coches aparcados en la localidad norteña costera de Nahariya.

Se trata del segundo muerto por un proyectil de Hizbulá desde que este grupo atacara Israel el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva en Irán. En el Líbano, la ofensiva israelí por aire y por tierra ya ha causado más de 1.100 muertos y un millón de desplazados.

Este jueves también ha sido un día intenso de ataques israníes, con al menos diez andanadas de misiles dirigidas a la región de Tel Aviv y el centro, pero también algunas a Jerusalén y una a la ciudad costera norteña de Haifa causando daños.

Hasta el momento, en Israel se han producido un total de 18 muertos por misiles iraníes y proyectiles de Hizbulá. A ellos hay que sumarle cuatro mujeres palestinas que murieron en Cisjordania ocupada por un misil de racimo israelí.

El Ejército calcula que Irán ha lanzado más de 400 misiles contra su territorio, con una tasa de intercepción del 92 %.