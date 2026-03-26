Israel dice que uno de sus soldados en Líbano está gravemente herido

Según publicó el Ejército israelí en Telegram, el soldado fue evacuado al hospital para recibir atención médica y se informó a su familia sobre su estado.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, entre crecientes indicios de que Israel estaría buscando ocupar a largo plazo la franja fronteriza del país vecino, escenario de enfrentamientos casi diarios en el marco de la expansión de la guerra contra Irán de EE. UU. y el país hebreo.

El movimiento proiraní libanés se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio.

El número de muertos por la campaña de ataques israelíes iniciada hace algo más de tres semanas contra el Líbano aumentó este miércoles a 1.094, entre ellos 121 niños, mientras que el de heridos supera ya los 3.000.