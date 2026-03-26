Junta de accionistas de WBD se reunirán el 23 de abril para votar sobre venta a Paramount

La reunión está prevista para las diez de la mañana, hora del Este, y de aprobarse el acuerdo, financiado con deuda, Paramount lograría finalmente quedarse con los activos de WBD, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+., de acuerdo con un comunicado de WBD.

Según los términos del acuerdo de fusión con Paramount, los accionistas de WBD recibirán 31,00 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de WBD que posean.

El consejo de administración de WBD recomendó por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount, -empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras- por lo que se espera que la medida sea aprobada.

Warner Bros. Discovery dio a conocer hoy también que ha comenzado a enviar por correo la declaración de representación definitiva a los accionistas en relación con la junta extraordinaria.

Se espera que el proceso de la venta se finalice en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de WBD y a las autorizaciones regulatorias, incluyendo la del Departamento de Justicia de EE. UU.

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El pasado 24 de febrero Paramount aumentó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción, en un intento de derrotar el avance que había logrado Netflix, que también buscaba alzarse con las acciones y por cuya oferta se había inclinado inicialmente WBD.

Luego de que Paramount presentara esa nueva oferta, Netflix decidió retirarse y dejar el camino libre a Paramount para la fusión con WBD.

"El Consejo de Administración de WBD se ha guiado por el principio fundamental de asegurar una transacción que maximice el valor de nuestros activos emblemáticos y brinde la mayor certeza posible a nuestros accionistas", dijo Samuel A. Di Piazza, presidente del Consejo de Administración de Warner Bros Discovery, de acuerdo con el comunicado.

"Esta transacción histórica con Paramount no solo logra eso sino que también ampliará las opciones para el consumidor y generará nuevas oportunidades para el talento creativo", afirmó.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, destacó por su parte que están colaborando estrechamente con Paramount para cerrar la transacción y brindar sus beneficios a todos los interesados.