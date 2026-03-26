Kallas pide a EE.UU. que presione a Rusia porque Moscú está ayudando a Irán

En declaraciones a la prensa desde la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville (a una cincuentena de kilómetros de París), donde están reunidos los ministros de Exteriores del G7, la también vicepresidenta en la Comisión Europea subrayó, en referencia a la guerra en Oriente Medio: "Necesitomas salir de esta guerra, no escalarla más".

"Rusia está ayudando a Irán con inteligencia para poner en la diana a estadounidenses, para matar estadounidenses. Y Rusia está ahora también apoyando a Irán con drones para poder atacar países vecinos y también bases militares de los Estados Unidos", dijo Kallas en la reunión, a la que hasta mañana viernes no se sumará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Para Kallas, esto muestra que los conflictos de Ucrania y de Oriente Medio están "muy interconectados" por el papel de Rusia, con lo que, si Estados Unidos quiere parar la guerra, deberían también hacer presión sobre Rusia, insistió.

La alta representante de la UE lamentó que el alza de los precios del petróleo está dando de nuevo posibilidades a Moscú de continuar financiando la invasión de Ucrania, por lo que no hay que olvidar a ese país y reclamar una negociación sincera.

En especial porque Rusia reclama a cambio de la paz territorios que "nunca fueron de ellos" y que "no han logrado conquistar militarmente en doce años". No se puede caer en esa trampa, argumentó, y pidió concesiones claras del lado ruso.

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Kallas deseó que de la reunión en Cernay la Ville salga un mensaje "unificado" en favor de una desescalada, porque todos los países del mundo se ven afectados y "solo puede haber una solución diplomática".

Del lado europeo explicó que hay conversaciones para expandir las misiones en Oriente Medio, en concreto aumentar la presencia naval y el territorio de la operación Aspides, que actualmente se encuentra centrada en el Mar Rojo. Es una ruta que no ha sido atacada, pero que podría serlo, dijo, así que puntualizó que tampoco conviene descuidarlo.

También tuvo palabras sobre el Líbano, donde hay más de un millón de personas desplazadas por el conflicto entre Israel y Hizbulá, a los que pidió sentarse a la mesa y negociar.

Asimismo reafirmó que hay que apoyar al gobierno libanés en sus esfuerzos de desarmar a Hizbulá.