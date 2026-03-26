La agresión de EEUU contra Irán podría incentivar el rearme nuclear, advierten expertos

"Si hoy eres Corea del Norte, ¿cuál es el mensaje que sacas de eso, esa agresión? Que es mejor tener armas nucleares que no tenerlas (...). No veo cómo esto contribuye a la causa de la no proliferación nuclear", denunció Casey-Maslen este jueves en la rueda de prensa donde presentó el informe anual sobre arsenales atómicos.

Otro de los autores del informe, el director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos, Hans Kristensen, subrayó las dificultades de convencer a los países para que abandonen las armas nucleares cuando están amenazados por otros territorios.

También recordó que Irán no presentaba un peligro inmediato, sino que albergaba recursos suficientes para fabricar armamento nuclear.

Por esta razón, en el Monitor de Prohibición de Armas Nucleares de 2026, Irán fue considerado junto a Arabia Saudí un país "preocupante", aunque sin ser potencia atómica.

"Diría que eso se ha reducido con el bombardeo de junio del año pasado y los ataques actuales van a eliminar cualquier oportunidad de los iraníes para obtener armas nucleares en un futuro", afirmó Casey-Maslen.