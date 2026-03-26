La Bolsa española baja 1,21 % por subida del crudo y el alejamiento en la firma de la paz

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, ha cedido 207 puntos, ese 1,21 % y ha terminado de negociar en los 16.962,9 puntos. En lo que va de año, incrementa sus retrocesos acumulados al 1,99 %.

El selectivo español abría la jornada con descensos y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión, en sintonía con el resto de plazas europeas, por la reducción en las expectativas de que EE.UU. e Irán lleguen a un acuerdo de paz, que habían animado a las bolsas desde el inicio de la semana.

La nueva escalada en las tensiones, en el marco de la guerra contra Irán, ha impactado en el encarecimiento del precio del petróleo. Al cierre de los mercados europeos, el crudo brent, de referencia en Europa, sumaba el 6,42 % y se cotizaba en 108,8 dólares por barril; mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), subía el 5 %, hasta los 94,86 dólares por barril.