La Eurocámara pone la venda antes de la herida en el acuerdo comercial con Estados Unidos

Con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó hoy el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

El voto de este jueves pone punto y seguido a tres meses tensos en el Parlamento Europeo después de que los eurodiputados hayan frenado hasta dos veces la tramitación del acuerdo: la primera por las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia e imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a la isla ártica y la segunda por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló buena parte de los aranceles del republicano.

Precisamente la experiencia de Groenlandia, así como las amenazas a España por no permitir a Estados Unidos usar las bases de Rota y Morón en su guerra contra Irán, han hecho que los eurodiputados opten por la cautela y por incluir cláusulas que den margen de maniobra a la Unión Europea en el caso de que Trump vuelva a sembrar incertidumbre en la relación transatlántica.

"Es un gesto claro del Parlamento Europeo en defensa de los intereses de la UE hacia EE.UU. en la implementación del acuerdo. Introducimos varias enmiendas claras, más o menos reescribiendo la propuesta de la Comisión, que acercan la propuesta en la dirección de un acuerdo normal, con condicionalidad y posibilidad de suspenderlo", explicó el negociador jefe del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

El acuerdo original alcanzado por Bruselas y Washington el pasado agosto para poner fin a la tensión comercial entre ambos fijaba un arancel máximo del 15 % para la mayoría de importaciones de la UE hacia Estados Unidos, mientras que los Veintisiete se comprometían a rebajar a cero los aranceles a los bienes industriales de ese país, entre otras medidas, pero los compromisos europeos no se han puesto aún en marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En comparación con lo que acordaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los eurodiputados optan por añadir nuevas cláusulas para blindar a la Unión Europea en el caso de que el presidente de Estados Unidos introduzca nuevos aranceles a países europeos o cuestione la integridad territorial del bloque.

Para protegerse ante la inestabilidad de las decisiones del presidente republicano, la Eurocámara apuesta por que Bruselas tenga capacidad de suspender el acuerdo en su conjunto si se vuelve a repetir este escenario y por que el pacto ni siquiera llegue a entrar en vigor antes de que se confirme que se cumplen todos los elementos del mismo.

"Tenemos cláusulas de suspensión (...) sobre la integridad territorial de la UE y sobre elementos coercitivos hacia uno o más Estados miembros. Si esto vuelve a pasar, volverían inmediatamente los aranceles", explicó el socialdemócrata alemán.

El texto también prevé la extinción del acuerdo en marzo de 2028, momento en el que las partes tendrían que volver a sentarse para revisar sus términos, y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Preguntado por las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, que dijo que la UE se arriesgaba a perder un acceso favorable al gas natural licuado estadounidense si el pacto comercial sufría grandes cambios en la tramitación, Lange subrayó que su trabajo es defender los intereses europeos.

En un comunicado este jueves, Puzder se limitó a aplaudir que el acuerdo se haya votado y dijo que espera que las conversaciones entre los negociadores de la UE "concluyan pronto para sellar este importante hito en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la UE".

El voto de hoy fija la posición negociadora del Parlamento Europeo, cuyos representantes se tendrán que sentar ahora con los del Consejo (los Estados miembros de la UE) para definir la forma final del pacto, para el que los gobiernos no apostaron por este tipo de cláusulas extra.

"He hablado con algunos ministros y mi sensación es que después de la experiencia con Groenlandia están mucho más abiertos a un diálogo constructivo con el Parlamento", confió Lange, que anunció que la primera ronda de negociaciones se celebrará pasadas las vacaciones de Pascua, el 13 de abril.

Fuentes parlamentarias ven "realista" que el acuerdo final pueda estar listo antes del verano.