La integración ferroviaria de Centroamérica, un desafío de 24.000 millones de dólares

"Esta propuesta de integración ferroviaria (en Centroamérica) es una idea a muy largo plazo. Hay muchos pasos que avanzar, se está con estudios y planteando cómo se puede hacer", explicó a EFE el responsable de las operaciones del sector público en México y Centroamérica del Banco Europeo de Inversiones (BEI), José Manuel Otero.

El proyecto de integración ferroviaria en Centroamérica se perfila para transformar la región en un corredor logístico y económico competitivo, reduciendo la actual dependencia del transporte por carretera, principalmente la Interamericana que cruza todo el continente.

En concreto, existe un Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, impulsado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) para conectar los países centroamericanos por medio de una red de transporte integrada, que incluye la interconexión ferroviaria regional a través de canales nacionales.

Ese plan maestro "ha definido que en materia ferroviaria se requeriría aproximadamente 24.000 millones de dólares en total para poder cubrir los proyectos ferroviarios en Centroamérica", como explicó el director de Transporte, Infraestructura y Logística de la SIECA, Carlos Moreno.

Moreno dio esos detalles mientras moderaba el panel 'Conectividad sostenible e integración regional' durante el 'Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible', celebrado este mes en Ciudad de Panamá.

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Ese plan también "ha identificado necesidades en inversión que ascienden a 60.000 millones de dólares" en Centroamérica, región que "exporta casi 45.000 millones de dólares, lo que equivaldría entonces un poco más a los montos de exportación total", según el director.

Un proyecto bajo estrictos estándares ambientales

Las autoridades destacan que no se trata simplemente de construir vías, sino de un proceso de desarrollo responsable que requiere la estandarización técnica y normativa, así como una sólida seguridad jurídica para atraer capital mixto a ese proyecto que debe ser levantado bajo estrictos estándares ambientales y sociales.

Como detalló durante el panel el director del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), Álvaro Bermúdez, esas "inversiones no son pequeñas" porque se trata de miles de millones de dólares destinados al sector transporte, ferroviario o portuario, por lo que instó a "tomar las decisiones de manera muy responsable".

"Tenemos unos estándares no solo técnicos, desde el punto de vista de impacto económico, social y ambiental. Las salvaguardas ambientales y sociales son las más exigentes del mercado, las que tenemos en Europa y las que requerimos en todos nuestros proyectos", explicó a EFE Otero, del BEI.

Centroamérica ha dado pequeños pasos hacia ese proyecto, que también debe conectar aeropuertos y estaciones intermodales, como la firma en la misma semana del foro de un acuerdo en materia de cooperación ferroviaria entre Panamá y Costa Rica para desarrollar un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano.

Además del tren eléctrico interurbano que impulsa Costa Rica, valorado en 800 millones de dólares y que abarcará 51 kilómetros de longitud, como el proyecto ferroviario de Panamá para conectar el país, desde la capital hasta la frontera con Costa Rica.